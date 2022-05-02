Морант высказался о промахе на последних секундах матча с «Голден Стэйт»

Звёздный игрок «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант дал комментарий по поводу последней атаки команды в первом матче серии с «Голден Стэйт Уорриорз» (116:117).

В этом эпизоде разыгрывающий сделал проход под кольцо, однако из-за большого сопротивления смазал бросок.

«Я промахнулся из-под кольца. Обычно реализую такие броски. Да всегда так было. Что тут скажешь, надо переключаться на следующий матч», — сказал Морант после матча.

Джа Морант стал самым результативным игроком встречи, сделав дабл-дабл из 34 очков и 10 передач. Джарен Джексон также записал на свой счёт дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» открыл счёт в серии: 1-0. Следующий матч между командами состоится также в Мемфисе 4 мая.