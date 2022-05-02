Стив Керр: последние три года были скучными, но мы рады вернуться в охоту за титулом

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился эмоциями от участия в плей-офф НБА.
Напомним, вчера «воины» одержали победу в стартовом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Мемфис Гриззлис» (117:116).
«Мы просто очень рады вернуться в плей-офф, вернуться в охоту за титулом. Мы чувствуем всю ту энергию, нервы и шум со стороны болельщиков соперника. Это то, ради чего всё и затевалось. Последние три года были очень скучными. Так что здорово снова быть на высоте. Это означает, что надо тщательно готовиться и много работать. После поражений мы испытываем стресс и разочарование, зато когда побеждаем, у нас невероятно приподнятое настроение. И это то, ради чего мы здесь. Я думаю, что наши ребята просто рады этой возможности», – приводит слова Керра Sportando.
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