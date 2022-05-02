Дончич рассказал об эмоциях от выхода в полуфинал Западной конференции НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал выход своей команды в полуфинал Западной конференции НБА. «Даллас» в 1/4 финала обыграл «Юту Джаз». Счёт в серии — 4-2. В шестом матче серии «Даллас» одержал победу со счётом 98:96. В этом матче Дончич набрал 24 очка, сделал 9 подборов и 8 передач.
«Я очень рад выходу в следующий раунд. Мы можем стать новыми чемпионами, претендуем на победу и завоевание главного трофея в баскетболе. Я очень взволнован. Многие говорили, что мы не сможем победить, но я всегда уверен в команде, уверен, что мы можем победить», — цитирует Дончича Fadeaway World.
В полуфинале Западной конференции «Даллас Маверикс» встретится с «Финикс Санз», который обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (4-2).
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