Смарт может пропустить второй матч «Бостона» с «Милуоки»

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт может пропустить второй серии второго раунда плей-офф с «Милуоки Бакс». Об этом рассказал главный тренер команды Име Удока.

У Смарта диагностировали сильный ушиб четырёхглавой мышцы правого бедра. В связи с этим пока неизвестно, сможет ли он восстановиться к следующему матчу команд.



После первой встречи «Милуоки» ведёт в серии 1-0. В первом матче, который закончился со счётом 101:89, Смарт повредил плечо, а также получил травму бедра.



Самым результативным игроком матча стал Джру Холидэй, который записал на свой счёт 25 очков. Также стоит отметить Янниса Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 24 очков, 13 подборов и 12 передач. У хозяев отметился Джейсон Тейтум — 21 очко.



Следующий матч также состоится в Бостоне 4 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени.