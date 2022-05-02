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Смарт может пропустить второй матч «Бостона» с «Милуоки»

Смарт может пропустить второй матч «Бостона» с «Милуоки»
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Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт может пропустить второй серии второго раунда плей-офф с «Милуоки Бакс». Об этом рассказал главный тренер команды Име Удока.

У Смарта диагностировали сильный ушиб четырёхглавой мышцы правого бедра. В связи с этим пока неизвестно, сможет ли он восстановиться к следующему матчу команд.

После первой встречи «Милуоки» ведёт в серии 1-0. В первом матче, который закончился со счётом 101:89, Смарт повредил плечо, а также получил травму бедра.

Самым результативным игроком матча стал Джру Холидэй, который записал на свой счёт 25 очков. Также стоит отметить Янниса Адетокунбо, который оформил трипл-дабл из 24 очков, 13 подборов и 12 передач. У хозяев отметился Джейсон Тейтум — 21 очко.

Следующий матч также состоится в Бостоне 4 мая. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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