Гобер потребовал, чтобы «Юта» обменяла его или Митчелла

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер поставил ультиматум руководству клуба, утверждает журналист Шон О’Коннелл. По его данным, Гобер потребовал, чтобы клуб обменял либо его, либо другого игрока команды Донована Митчелла.



«Руди чувствует, что демонстрирует стабильные результаты. В то же время Митчелл немного сдаёт. Также Гобер уверен, что как минимум один из топовых клубов Западной конференции заинтересован в нём и готов достойно оплачивать его услуги», — написал журналист.



«Юта» не смогла выйти во второй раунд плей-офф НБА. Ранее «Джаз» уступили в серии «Даллас Маверикс» (2-4).

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Руди Гобер принял участие в 61 встрече, набирая в среднем 15,4 очка, совершая 14,6 подбора и отдавая 1,1 передачи.