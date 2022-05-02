Дональд Трамп: Леброн, ты когда-нибудь думал о том, чтобы стать женщиной?
Поделиться
Бывший президент США Дональд Трамп обратился к звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Политик поддел баскетболиста, с которым у него уже неоднократно происходили словесные заочные перепалки.
Трамп выступал в Небраске на встрече в поддержку кандидата в губернаторы от республиканцев. Во время выступления речь зашла о спортсменах-трансгендерах. Трамп заявил, что взял бы Джеймса в баскетбольную команду, если бы тренировал женщин.
«Я бы сказал Леброну Джеймсу, которого я не очень люблю. Я бы сказал ему: «Леброн, ты когда-нибудь думал о том, чтобы стать женщиной? Если бы ты это сделал, я бы хотел, чтобы ты играл в моей баскетбольной команде», — сказал Трамп.
В нынешнем сезоне «Лейкерс» не смогли выйти в плей-офф.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
23:27
-
23:19
-
22:02
-
21:45
-
21:21
-
17:37
-
16:47
-
15:05
-
13:50
-
12:58
-
11:54
-
10:17
-
09:13
-
04:07
-
01:38
-
01:02
- 1 мая 2022
-
22:40
-
21:58
-
20:37
-
19:53
-
18:40
-
17:28
-
15:50
-
14:44
-
13:32
-
12:48
-
12:27
-
11:18
-
10:09
-
09:14
-
00:25
- 30 апреля 2022
-
23:01
-
20:49
-
18:53
-
16:54
Партнерский контент