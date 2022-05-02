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Дональд Трамп: Леброн, ты когда-нибудь думал о том, чтобы стать женщиной?

Дональд Трамп: Леброн, ты когда-нибудь думал о том, чтобы стать женщиной?
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Бывший президент США Дональд Трамп обратился к звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу. Политик поддел баскетболиста, с которым у него уже неоднократно происходили словесные заочные перепалки.

Трамп выступал в Небраске на встрече в поддержку кандидата в губернаторы от республиканцев. Во время выступления речь зашла о спортсменах-трансгендерах. Трамп заявил, что взял бы Джеймса в баскетбольную команду, если бы тренировал женщин.

«Я бы сказал Леброну Джеймсу, которого я не очень люблю. Я бы сказал ему: «Леброн, ты когда-нибудь думал о том, чтобы стать женщиной? Если бы ты это сделал, я бы хотел, чтобы ты играл в моей баскетбольной команде», — сказал Трамп.

В нынешнем сезоне «Лейкерс» не смогли выйти в плей-офф.

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