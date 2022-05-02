Скотти Пиппен назвал лучшую стартовую пятёрку всех времён

Шестикратный чемпион НБА, бывшая звезда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал, кого включил бы в стартовую пятёрку всех времён. Американский баскетболист решил внести в неё и себя.



«Я бы включил себя, Майкла Джордана и Мэджика Джонсона.



Исходя из современных тенденций, я не буду давать позиции. Поэтому дайте мне Чарльза Баркли. А ещё я предпочитаю бывших игроков. Поэтому поставлю Шака (Шакил О’Нил). У меня получится атакующая пятёрка.



А, знаете что? Я лучше уберу Баркли и включу в пятёрку Янниса Адетокунбо. Он будет на позиции четвёртого номера, а Шак — на позиции пятого», — сказал Пиппен на YouTube-канале TrashTalkProduction.

Ранее Пиппен также назвал баскетболистов, против которых ему было тяжелее всего защищаться.