Скотти Пиппен назвал лучшую стартовую пятёрку всех времён
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Шестикратный чемпион НБА, бывшая звезда «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал, кого включил бы в стартовую пятёрку всех времён. Американский баскетболист решил внести в неё и себя.
«Я бы включил себя, Майкла Джордана и Мэджика Джонсона.
Исходя из современных тенденций, я не буду давать позиции. Поэтому дайте мне Чарльза Баркли. А ещё я предпочитаю бывших игроков. Поэтому поставлю Шака (Шакил О’Нил). У меня получится атакующая пятёрка.
А, знаете что? Я лучше уберу Баркли и включу в пятёрку Янниса Адетокунбо. Он будет на позиции четвёртого номера, а Шак — на позиции пятого», — сказал Пиппен на YouTube-канале TrashTalkProduction.
Ранее Пиппен также назвал баскетболистов, против которых ему было тяжелее всего защищаться.
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