Гобер отреагировал на слухи о том, что он поставил ультиматум руководству «Юты»

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер лаконично прокомментировал слухи, согласно которым он потребовал, чтобы команда обменяла его или Донована Митчелла. Ранее об этом сообщил журналист Шон О’Коннелл. По его словам, Гобер поставил ультиматум руководству, потребовав, чтобы один из игроков ушёл. При этом журналист утверждал, что Гобер знает об интересе к своим услугам со стороны одного из ведущих клубов Западной конференции.



«Каждый день новый слух», — написал Гобер в соцсетях.



«Юта» не смогла выйти во второй раунд плей-офф НБА. «Джаз» уступили в серии «Даллас Маверикс» (2-4).



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Руди Гобер принял участие в 61 встрече, набирая в среднем 15,4 очка, совершая 14,6 подбора и отдавая 1,1 передачи.

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