Гобер может оказаться в «Голден Стэйт»

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер может продолжить карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. По данным источника, «Уорриорз» проявляют заинтересованность в Гобере.



«До меня уже доходили такие слухи. Думаю, что предложение «Уорриорз» будет строиться вокруг Эндрю Уиггинса. Как мне кажется, если «Уорриорз» выиграют титул, то вряд ли пойдут на серьёзные изменения в составе. Но у них нет такого большого, зато есть молодые игроки.



Не думаю, что их стоит считать главным претендентом на Гобера. Но, как мне кажется, такой вариант существует. Я точно слышал о нём», — сказал Уиндхорст во время своего подкаста.



Ранее появились слухи, согласно которым Гобер потребовал, чтобы «Юта» обменяла его или Донована Митчелла.

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