«Майами» начал с крупной победы серию с «Филадельфией» в полуфинале Востока

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся первый матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Филадельфией Сиксерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 106:92.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис – 27 очков, 6 подборов и 1 передача. Наиболее значимый вклад в победу «Майами» сделал защитник Тайлер Хироу – 25 очков, 1 подбор и 7 передач. Автором единственного дабл-дабла стал центровой «Хит» Эдрис Адебайо – 24 очка, 12 подборов и 4 передачи.
Следующий матч между командами пройдёт также в Майами в ночь на четверг, 5 мая. Начало – 2:30 мск.
Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).
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