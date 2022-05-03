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«Майами» начал с крупной победы серию с «Филадельфией» в полуфинале Востока

«Майами» начал с крупной победы серию с «Филадельфией» в полуфинале Востока
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся первый матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Филадельфией Сиксерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 106:92.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Филадельфии» Тобиас Харрис – 27 очков, 6 подборов и 1 передача. Наиболее значимый вклад в победу «Майами» сделал защитник Тайлер Хироу – 25 очков, 1 подбор и 7 передач. Автором единственного дабл-дабла стал центровой «Хит» Эдрис Адебайо – 24 очка, 12 подборов и 4 передачи.

Следующий матч между командами пройдёт также в Майами в ночь на четверг, 5 мая. Начало – 2:30 мск.

Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 92
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Хироу - 25, Адебайо - 24, Батлер - 15, Винсент - 10, Такер - 10, Мартин - 6, Юртсевен - 6, Оладипо - 5, Страс - 5, Дедмон, Лоури, Моррис, Робинсон, Хайсмит, Хаслем
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 27, Макси - 19, Харден - 16, Коркмаз - 9, Грин - 5, Джордан - 4, Милтон - 4, Рид - 4, Бэсси - 2, Тибулл - 2, Джо, Миллсэп, Ньянг, Спрингер, Эмбиид
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