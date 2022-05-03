Баркли раскритиковал Хардена за игру во второй половине матча с «Майами»

Легенда НБА, а ныне эксперт TNT, американец Чарльз Баркли дал комментарий по поводу игры разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в стартовом матче серии с «Майами Хит» (92:106).

«Я был разочарован, потому что после перерыва игра была в их руках. Они были впереди. А потом он набрал 4 очка во второй половине.

Безусловно, он хорошо провёл первую половину, но по какой-то причине он набрал только 4 очка во второй половине. Ты должен набирать больше, чем четыре очка. С учетом того, что Джоэла там нет, он должен приносить 25 очков. Я не думал, что они выиграют игру, но к перерыву игра разница в счёте составляла одно очко. Он должен был быть очень агрессивным в заключительной части матча», — приводит слова Баркли Fadeaway World.