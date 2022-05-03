Баркли раскритиковал Хардена за игру во второй половине матча с «Майами»
Поделиться
Легенда НБА, а ныне эксперт TNT, американец Чарльз Баркли дал комментарий по поводу игры разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена в стартовом матче серии с «Майами Хит» (92:106).
«Я был разочарован, потому что после перерыва игра была в их руках. Они были впереди. А потом он набрал 4 очка во второй половине.
Безусловно, он хорошо провёл первую половину, но по какой-то причине он набрал только 4 очка во второй половине. Ты должен набирать больше, чем четыре очка. С учетом того, что Джоэла там нет, он должен приносить 25 очков. Я не думал, что они выиграют игру, но к перерыву игра разница в счёте составляла одно очко. Он должен был быть очень агрессивным в заключительной части матча», — приводит слова Баркли Fadeaway World.
Комментарии
- 3 мая 2022
-
09:20
-
07:48
-
04:58
-
00:41
-
00:23
- 2 мая 2022
-
23:27
-
23:19
-
22:02
-
21:45
-
21:21
-
17:37
-
16:47
-
15:05
-
13:50
-
12:58
-
11:54
-
10:17
-
09:13
-
04:07
-
01:38
-
01:02
- 1 мая 2022
-
22:40
-
21:58
-
20:37
-
19:53
-
18:40
-
17:28
-
15:50
-
14:44
-
13:32
-
12:48
-
12:27
-
11:18
-
10:09
-
09:14
Партнерский контент