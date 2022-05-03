Уэстбрук пришёл на модный гала-концерт в юбке и цилиндре

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук стал гостем модного гала-концерта Met Gala 2022 в Нью-Йорке. На мероприятие баскетболист надел наряд, в который входили юбка и цилиндр.

В нынешнем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в этом году.

Уэстбрук в нынешнем сезоне принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 18,5 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,1 результативной передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре команда объявила о расставании с главным тренером Фрэнком Вогелем.