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«Они ведут поиск немного иначе». Инсайдер рассказал, как «Лейкерс» ищут нового тренера

«Они ведут поиск немного иначе». Инсайдер рассказал, как «Лейкерс» ищут нового тренера
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал, как «Лос-Анджелес Лейкерс» ведёт работу по поиску нового тренера.

«Они ведут этот поиск немного иначе, чем другие команды. Обычно команды запрашивают разрешение, возможно, на дюжину кандидатов. Затем начинают проводить собеседования с ними одно за другим, иногда два или три за день в Zoom или при личной встрече. Лейкерс же собираются собрать в одном кабинете несколько кандидатов, поговорить с ними, подумать, а затем перейти к следующей группе из двух, возможно, трёх человек, — сказал Войнаровски.

Напомним, «Лейкерс» объявили о расставании с Фрэнком Вогелем 11 апреля. Решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.

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