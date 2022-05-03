Евролига перестала ставить немецкого судью на матчи из-за отказа сбрить бороду

Немецкий рефери Бенжамин Барт рассказал, что его перестали назначать на матчи Евролиги из-за отказа брить бороду.

Сообщается, что Барта несколько раз просили сбрить бороду, однако он этого не делал.

«Ричард Стоукс (старший директор по судейству Евролиги) объяснил мне, что главные тренеры и спортивные директора не любят бороды и будут жаловаться на это.

Я не понимаю, о чём идёт речь. Какая разница, бреюсь я или нет? Это форма дискриминации. Как бы мне ни хотелось судить в Евролиге, я не могу с этим смириться. Изменится ли организация на самом деле, нужно посмотреть. Но важно, чтобы общественность знала об этом процессе», — приводит слова Барта Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Последний раз рефери довелось судить матч Евролиги осенью 2021 года.