У «Локомотива-Кубань» возникли проблемы с тем, чтобы добраться в Москву на матчи с ЦСКА
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Аэропорт, из которого в Москву на матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА должен был вылетать «Локомотив-Кубань», эвакуирован из-за сообщений о минировании. В команде пока нет ясности, как попасть в столицу.
Рейс, которым баскетболисты краснодарской команды должны были добираться до Москвы, сперва перенесли на полтора часа, а затем сотрудники аэропорта попросили всех находящихся в терминале срочно покинуть здание.
«На данный момент пока неясно, каким образом «Локо» доберётся в Москву на первые матчи полуфинала», — приводит слова начальника пресс-службы «Локомотива-Кубань» Владимира Можайцева телеграм-канал «Перехват».
Первый и второй матчи серии между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА должны состояться 5 и 7 мая.
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