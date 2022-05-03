У «Локомотива-Кубань» возникли проблемы с тем, чтобы добраться в Москву на матчи с ЦСКА

Аэропорт, из которого в Москву на матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА должен был вылетать «Локомотив-Кубань», эвакуирован из-за сообщений о минировании. В команде пока нет ясности, как попасть в столицу.



Рейс, которым баскетболисты краснодарской команды должны были добираться до Москвы, сперва перенесли на полтора часа, а затем сотрудники аэропорта попросили всех находящихся в терминале срочно покинуть здание.



«На данный момент пока неясно, каким образом «Локо» доберётся в Москву на первые матчи полуфинала», — приводит слова начальника пресс-службы «Локомотива-Кубань» Владимира Можайцева телеграм-канал «Перехват».

Первый и второй матчи серии между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА должны состояться 5 и 7 мая.