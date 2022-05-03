Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

У «Локомотива-Кубань» возникли проблемы с тем, чтобы добраться в Москву на матчи с ЦСКА

У «Локомотива-Кубань» возникли проблемы с тем, чтобы добраться в Москву на матчи с ЦСКА
Комментарии

Аэропорт, из которого в Москву на матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА должен был вылетать «Локомотив-Кубань», эвакуирован из-за сообщений о минировании. В команде пока нет ясности, как попасть в столицу.

Рейс, которым баскетболисты краснодарской команды должны были добираться до Москвы, сперва перенесли на полтора часа, а затем сотрудники аэропорта попросили всех находящихся в терминале срочно покинуть здание.

«На данный момент пока неясно, каким образом «Локо» доберётся в Москву на первые матчи полуфинала», — приводит слова начальника пресс-службы «Локомотива-Кубань» Владимира Можайцева телеграм-канал «Перехват».

Первый и второй матчи серии между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА должны состояться 5 и 7 мая.

Новость по теме
Стали известны даты и время начала матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022