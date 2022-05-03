«Уралмаш» впервые со времён СССР выиграл чемпионат России в рамках Суперлиги-1

Сегодня, 3 мая, «Уралмаш» стал чемпионом Суперлиги-1 сезона-2021/2022. В финальной серии екатеринбургский клуб оказался сильнее «Руны» из Москвы (3-0).

Решающую победу в серии баскетболисты «Уралмаша» добыли в гостевом матче. Счёт встречи 90:83.

Лучшую результативность среди обеих команд продемонстрировал Джастин Рошард Роберсон, набравший 30 очков, 6 передач, 2 перехвата и 1 подбор.

Отметим, что «Уралмаш» впервые со времён Советского Союза выиграл этот турнир. В турнире сопоставимого уровня команда в последний раз побеждала в 1973 году, когда выиграла чемпионат РСФСР. Клуб является одним из претендентов на участие в Единой лиге ВТБ следующего сезона.