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«Барселона» победила «Баварию» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги

«Барселона» победила «Баварию» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги
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Завершился пятый четвертьфинальный матч Евролиги, в ходе которого встречались «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Противостояние прошло на стадионе «Палау Блауграна» и завершилось со счётом 81:72 (18:19, 13:18, 29:15, 21:20) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии после этого матча стал 3-2 в пользу испанской команды. Каталонцы, таким образом, вышли в «Финал четырёх» Евролиги.

Самым результативным в составе победителей стал аргентинец Николас Лапровиттола, в активе которого 26 набранных очков. В составе немецкого клуба чаще других отличался центровой Отелло Хантер, на счету которого 18 очков.

Завтра, 4 мая, в пятом матче серии сыграют «Олимпиакос» и «Монако». Встреча состоится в Греции и начнётся в 21:30 мск. Ранее путёвки в «Финал четырёх» себе обеспечили «Реал» и «Анадолу Эфес».

Евролига. 1/4 финала. 5-й матч
03 мая 2022, вторник. 21:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
81 : 72
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона: Лапровиттола - 26, Миротич - 20, Калатес - 10, Абринес - 8, Дэвис - 8, Йокубайтис - 5, Шмитс - 2, Экзам - 2, Бонилья, Вильяр, Кайседо, Курич, Мартинес, Ннаджи, Ориола, Хиггинс, Хэйс, Шанлы
Бавария: Хантер - 18, Ярамаз - 17, Уэйлер-Бэбб - 10, Шишко - 8, Лучич - 6, Томас - 6, Обст - 5, Рабит - 2, Вучетич, Джедович, Джордж, Обиси, Радошевич, Складановски, Уолден, Хиллиард, Ципсер, Шиллинг
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