«Барселона» победила «Баварию» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги

Завершился пятый четвертьфинальный матч Евролиги, в ходе которого встречались «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Противостояние прошло на стадионе «Палау Блауграна» и завершилось со счётом 81:72 (18:19, 13:18, 29:15, 21:20) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии после этого матча стал 3-2 в пользу испанской команды. Каталонцы, таким образом, вышли в «Финал четырёх» Евролиги.

Самым результативным в составе победителей стал аргентинец Николас Лапровиттола, в активе которого 26 набранных очков. В составе немецкого клуба чаще других отличался центровой Отелло Хантер, на счету которого 18 очков.



Завтра, 4 мая, в пятом матче серии сыграют «Олимпиакос» и «Монако». Встреча состоится в Греции и начнётся в 21:30 мск. Ранее путёвки в «Финал четырёх» себе обеспечили «Реал» и «Анадолу Эфес».