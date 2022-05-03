«Барселона» победила «Баварию» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги

Завершился пятый четвертьфинальный матч Евролиги, в ходе которого встречались «Барселона» и мюнхенская «Бавария». Противостояние прошло на стадионе «Палау Блауграна» и завершилось со счётом 81:72 (18:19, 13:18, 29:15, 21:20) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии после этого матча стал 3-2 в пользу испанской команды. Каталонцы, таким образом, вышли в «Финал четырёх» Евролиги.
Самым результативным в составе победителей стал аргентинец Николас Лапровиттола, в активе которого 26 набранных очков. В составе немецкого клуба чаще других отличался центровой Отелло Хантер, на счету которого 18 очков.
Завтра, 4 мая, в пятом матче серии сыграют «Олимпиакос» и «Монако». Встреча состоится в Греции и начнётся в 21:30 мск. Ранее путёвки в «Финал четырёх» себе обеспечили «Реал» и «Анадолу Эфес».
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