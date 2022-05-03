«Локомотив-Кубань» сумел вылететь в Москву на матчи плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА

«Локомотив-Кубань» смог отправиться в Москву на матчи плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Ставропольский аэропорт им. А.В. Суворова после проверки угроз на предмет минирования возобновил работу. Как сообщает телеграм-канал «Перехват», игроки и тренеры «Локомотива» сели в самолёт.



Напомним, рейс, которым «Локомотив-Кубань» должен был отправиться в столицу, изначально перенесли на полтора часа. А впоследствии сотрудники аэропорта попросили всех находящихся в терминале в срочном порядке покинуть здание.



Напомним, первый и второй матчи серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» пройдут в Москве 5 и 7 мая. 10 мая команды сыграют в Краснодаре. Если потребуется, 12 мая в Краснодаре состоится и четвёртый матч серии.

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