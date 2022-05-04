«Бостон» принял решение по травмированному Маркусу Смарту перед 2-м матчем с «Милуоки»
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Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт всё-таки пропустит второй матч серии второго раунда плей-офф с клубом «Милуоки Бакс». Об этом сообщает пресс-служба «Бостона».
Напомним, после первого матча серии у Смарта был диагностирован сильный ушиб четырёхглавой мышцы правого бедра и травма плеча, оказавшаяся несерьёзной. Игрок так и не сумел в полной мере восстановиться после полученного повреждения.
Второй матч между «Селтикс» и «Бакс» состоится в ночь на 4 мая в Бостоне. Начало встречи запланировано на 2:00 по московскому времени. Первый матч серии прошёл также в Бостоне и завершился со счётом 101:89 в пользу баскетболистов «Милуоки». В третий раз команды сыграют уже в Милуоки. Встреча пройдёт 7 мая и начнётся в 22:30 мск.
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