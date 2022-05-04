«Поплыли». Сергей Торопов — о серии «Нижнего Новгорода» с ЦСКА в плей-офф Единой лиги ВТБ

Форвард «Нижнего Новгорода» Сергей Торопов высказался о соперничестве с ЦСКА в 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Нижегородцы проиграли все три матча серии. Особенно упорной получилась вторая встреча, проходившая в Москве, — 89:91.



«Уверен, что не стоит никому рассказывать про мотивацию, когда ты играешь против ЦСКА. Она всегда есть: это чемпион страны, против которого любая команда играет на максимуме. Желанием старались компенсировать какие-то наши слабые стороны.



Что случилось в концовке второго матча серии? Немного поплыли. Мы думали, что ещё есть время для атаки нашей. Оказалось, что времени уже нет, и мы проиграли два очка. Изначально оставалось 30 секунд до конца четвёртой четверти, и у нас был какой-то запас времени на ответ. Мы проигрывали два очка. Самое главное — нужно было отбиться, потому что фолить мы не хотели. Отбиться нам удалось, но подобрать мяч не смогли. Подбор оказался у ЦСКА, и началась суматоха. Помню, что взглянул на счётчик, и там было 10,8 до конца игры, а у ЦСКА горело что-то типа девяти секунд на атаку. Казалось, что ещё есть чуть-чуть времени.



Пока мы разбежались по игрокам, начали сдваиваться на Шведе. Он как-то ушёл, и мы не смогли сфолить, а когда мяч оказался у Уэйра и оставалось две секунды, мне показалось, что он не хотел бросать. И если бы он не выбросил, то время на атаку закончилось бы и владение перешло бы нам. Но ему кто-то со скамейки кричал «бросай-бросай», и он по высокой дуге выбросил, и, пока мяч летел, время закончилось», — сказал Торопов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.