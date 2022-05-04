Владимир Гомельский ответил на вопрос о фаворите в гонке MVP этого сезона НБА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос относительно фаворитов в гонке за приз MVP нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Если титул выиграет «Финикс», то Крис Пол. А по обычаю самым полезным игроком будет кто-то из команды-победительницы», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в 1/2 финала плей-офф НБА Западной конференции «Финикс Санз» встречается с «Даллас Маверикс». В первом матче серии, состоявшемся в Финиксе, победу со счётом 121:114 праздновали хозяева площадки. Следующий матч между командами пройдёт также в Финиксе. Встреча состоится в ночь на пятницу, 5 мая. Начало – в 5:00 по московскому времени.
Новость по темеКрис Пол вышел на пятое место по количеству передач в плей-офф
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