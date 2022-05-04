Рэпер Дрейк подписал контракт с Universal Music Group на $ 400 млн
Поделиться
Популярный канадский рэпер Дрейк, являющийся поклонником и совладельцем клуба НБА «Торонто Рэпторс», подписал контракт с Universal Music Group, который, по данным различных источников, оценивается в $ 400 млн. Об этом информирует издание Variety.
Напомним, в четвертьфинале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции «Торонто» уступил «Филадельфии Сиксерс». Серия продолжалась шесть матчей, победу по её итогам праздновали баскетболисты «Филадельфии» — 4-2. В полуфинальной серии «Сиксерс» играет с «Майами Хит». Первый матч команды уже сыграли. Встреча прошла в Майами и завершилась крупной победой хозяев со счётом 106:92.
Комментарии
- 4 мая 2022
-
15:09
-
14:37
-
13:26
-
12:54
-
11:30
-
11:01
-
09:50
-
09:25
-
08:37
-
07:41
-
04:39
-
00:56
- 3 мая 2022
-
23:58
-
22:50
-
22:32
-
20:53
-
20:25
-
19:28
-
18:24
-
17:40
-
16:06
-
15:49
-
14:00
-
13:03
-
11:52
-
10:51
-
09:20
-
07:48
-
04:58
-
00:41
-
00:23
- 2 мая 2022
-
23:27
-
23:19
-
22:02
-
21:45
Партнерский контент