Рэпер Дрейк подписал контракт с Universal Music Group на $ 400 млн

Популярный канадский рэпер Дрейк, являющийся поклонником и совладельцем клуба НБА «Торонто Рэпторс», подписал контракт с Universal Music Group, который, по данным различных источников, оценивается в $ 400 млн. Об этом информирует издание Variety.



Напомним, в четвертьфинале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции «Торонто» уступил «Филадельфии Сиксерс». Серия продолжалась шесть матчей, победу по её итогам праздновали баскетболисты «Филадельфии» — 4-2. В полуфинальной серии «Сиксерс» играет с «Майами Хит». Первый матч команды уже сыграли. Встреча прошла в Майами и завершилась крупной победой хозяев со счётом 106:92.

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