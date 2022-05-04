Стивен Эй Смит считает, что «Лейкерс» нужно обменять Леброна

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должен обменять своего лидера Леброна Джеймса.

«Я считаю, что «Лейкерс» следует всерьёз задуматься над обменом Леброна Джеймса. Это то, во что я верю. Сейчас многие люди сойдут с ума, поскольку ему 37 лет, он провёл свой 19-й сезон, набирал 30 очков и всё такое. Команда будет выступать лучше с игроком уровня MVP, никаких сомнений. Это нисколько не стыдит Леброна. Наоборот, когда я так говорю, это только укрепляет его величие. «Лейкерс» по большому счёту идут в никуда», — приводит слова Эй Смита ESPN.

Ранее Леброн Джеймс высказал мнение по поводу разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта.