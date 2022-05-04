Кайри Ирвинг рассказал, что чувствовал, когда не мог принимать участия в матчах

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал о своём состоянии, когда он не мог принимать участия в домашних играх команды из-за отказа вакцинироваться.
«Тогда я не чувствовал, что вернусь. И на протяжении всего сезона не чувствовал, что вернулся.
Мне было нечего терять, это было моим путешествием, которым я наслаждался в тот момент. Я сидел дома… размышлял о том, как будет выглядеть моё будущее. Обменяют ли меня, выпустят ли меня опять на площадку, получу ли я возможность играть в другой команде, как я собираюсь перевернуть это для себя в позитивное русло», — приводит слова Ирвинга The Sports Rush.
Ранее бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Кендрик Перкинс отреагировал на критические сообщения Ирвинга в адрес СМИ.
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