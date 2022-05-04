Джа Морант признался, что не видел левым глазом в концовке матча с «Голден Стэйт»
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Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант рассказал о том, что он повредил правый глаз во время второго матча серии с «Голден Стэйт Уорриорз» и не видел им в концовке матча.
«У меня оставался ещё один здоровый глаз. Слава богу, у меня отличное зрение», — сказал Морант после матча.
Джа набрал 15 очков в заключительной четверти. Всего Морант записал в свой актив 47 очков, восемь подборов и восемь передач.
Таким образом, «Мемфис» сравнял счёт в серии: 1-1. Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 3:30 мск.
Напомним, в предыдущем раунде плей-офф НБА «Голден Стэйт» обыграл «Денвер Наггетс» (4-1). Что касается «Мемфиса», то он оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз» (4-2).
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