«Олимпиакос» обыграл «Монако» в решающем матче четвертьфинала Евролиги
Поделиться
Завершился пятый матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» на своей площадке принимал «Монако». Счёт встречи — 94:88 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал американец Майк Джеймс, на счету которого 24 очка. У хозяев отличился Шакил Маккиссик — 18 очков.
В первой четверти команды на двоих набрали всего 24 очка (11:13). Вторая десятиминутка оказалось полной противоположностью первой и завершилась со счётом 35:30 в пользу гостей. После большого перерыва хозяева сумели догнать монегассков и в концовке вырвали победу с преимуществом в шесть очков.
Напомним, в четвёрку сильнейших также вошли испанские «Барселона» и «Реал Мадрид», а также турецкий
«Анадолу Эфес».
Евролига. 1/4 финала. 5-й матч
04 мая 2022, среда. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
94 : 88
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Везенков, Дорси, Жан-Шарль, Ларенцакис, Лунцис, Маккиссик, Мартин, Муоса, Ойкономопулос, Папаниколау, Принтезис, Слукас, Уолкап, Фалль, Эйси
Монако: Анджушич, Бутсиэль, Бэйкон, Вестерманн, Грэй, Демаис-Баллу, Джеймс, Диалло, Ли, Мотеюнас, Мотум, Томас, Траоре, Уаттара, Файе, Холл
Комментарии
- 4 мая 2022
-
23:26
-
22:51
-
22:05
-
20:40
-
19:25
-
19:01
-
17:47
-
16:22
-
15:09
-
14:37
-
13:26
-
12:54
-
11:30
-
11:01
-
09:50
-
09:25
-
08:37
-
07:41
-
04:39
-
00:56
- 3 мая 2022
-
23:58
-
22:50
-
22:32
-
20:53
-
20:25
-
19:28
-
18:24
-
17:40
-
16:06
-
15:49
-
14:00
-
13:03
-
11:52
-
10:51
-
09:20
Партнерский контент