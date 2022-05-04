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«Олимпиакос» обыграл «Монако» в решающем матче четвертьфинала Евролиги

«Олимпиакос» обыграл «Монако» в решающем матче четвертьфинала Евролиги
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Завершился пятый матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» на своей площадке принимал «Монако». Счёт встречи — 94:88 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал американец Майк Джеймс, на счету которого 24 очка. У хозяев отличился Шакил Маккиссик — 18 очков.

В первой четверти команды на двоих набрали всего 24 очка (11:13). Вторая десятиминутка оказалось полной противоположностью первой и завершилась со счётом 35:30 в пользу гостей. После большого перерыва хозяева сумели догнать монегассков и в концовке вырвали победу с преимуществом в шесть очков.

Напомним, в четвёрку сильнейших также вошли испанские «Барселона» и «Реал Мадрид», а также турецкий
«Анадолу Эфес».

Евролига. 1/4 финала. 5-й матч
04 мая 2022, среда. 21:30 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
94 : 88
Монако
Монако, Монако
Олимпиакос: Везенков, Дорси, Жан-Шарль, Ларенцакис, Лунцис, Маккиссик, Мартин, Муоса, Ойкономопулос, Папаниколау, Принтезис, Слукас, Уолкап, Фалль, Эйси
Монако: Анджушич, Бутсиэль, Бэйкон, Вестерманн, Грэй, Демаис-Баллу, Джеймс, Диалло, Ли, Мотеюнас, Мотум, Томас, Траоре, Уаттара, Файе, Холл
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