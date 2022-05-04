«Олимпиакос» обыграл «Монако» в решающем матче четвертьфинала Евролиги

Завершился пятый матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» на своей площадке принимал «Монако». Счёт встречи — 94:88 в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал американец Майк Джеймс, на счету которого 24 очка. У хозяев отличился Шакил Маккиссик — 18 очков.

В первой четверти команды на двоих набрали всего 24 очка (11:13). Вторая десятиминутка оказалось полной противоположностью первой и завершилась со счётом 35:30 в пользу гостей. После большого перерыва хозяева сумели догнать монегассков и в концовке вырвали победу с преимуществом в шесть очков.

Напомним, в четвёрку сильнейших также вошли испанские «Барселона» и «Реал Мадрид», а также турецкий

«Анадолу Эфес».