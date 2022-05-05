«Майами» второй раз кряду обыграл «Филадельфию» в полуфинале Востока

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся второй матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Филадельфией Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:103.



В составе «Майами» самым результативным игроком встречи стал Эдрис Адебайо, набравший 23 очка. Джимми Батлер оформил дабл-дабл. В его активе 22 очка, а также 12 передач. У «Филадельфии» больше всех набрал Тайриз Макси. На его счету 34 балла.

В первом матче «Майами» выиграл «Филадельфию» со счётом 106:92. Следующий матч между командами пройдёт в Филадельфии в ночь на субботу, 7 мая. Начало – в 2:00 мск.



Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).