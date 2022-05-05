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«Майами» второй раз кряду обыграл «Филадельфию» в полуфинале Востока

«Майами» второй раз кряду обыграл «Филадельфию» в полуфинале Востока
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся второй матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Филадельфией Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:103.

В составе «Майами» самым результативным игроком встречи стал Эдрис Адебайо, набравший 23 очка. Джимми Батлер оформил дабл-дабл. В его активе 22 очка, а также 12 передач. У «Филадельфии» больше всех набрал Тайриз Макси. На его счету 34 балла.

В первом матче «Майами» выиграл «Филадельфию» со счётом 106:92. Следующий матч между командами пройдёт в Филадельфии в ночь на субботу, 7 мая. Начало – в 2:00 мск.

Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
05 мая 2022, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
119 : 103
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Адебайо - 23, Батлер - 22, Оладипо - 19, Хироу - 18, Страс - 9, Винсент - 7, Дедмон - 7, Мартин - 6, Такер - 6, Юртсевен - 2, Лоури, Моррис, Робинсон, Хайсмит, Хаслем
Филадельфия Сиксерс: Макси - 34, Харрис - 21, Харден - 20, Коркмаз - 8, Джордан - 6, Ньянг - 5, Рид - 4, Грин - 3, Милтон - 2, Бэсси, Джо, Миллсэп, Спрингер, Тибулл, Эмбиид
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