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«Это ещё не конец». Дончич отреагировал на поражение «Финиксу»

«Это ещё не конец». Дончич отреагировал на поражение «Финиксу»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич дал комментарий по поводу поражения команды во втором матче серии с «Финикс Санз» (109:129).

«Настроение отличное. Я думаю, что многие игроки впервые оказались в такой ситуации. Им нужно выиграть четыре матча, так что это ещё не конец. Мы собираемся вернуться домой, где нас будет поддерживать наши потрясающие болельщики», — приводит слова Дончича ESPN.

Самым результативным игроком встречи стал как раз Дончич, набравший 35 очков и совершивший 5 подборов и 7 передач. Наиболее значимый вклад в победу «Санз» внёс защитник Девин Букер – 30 очков, 4 подбора и 4 передачи.

Таким образом, с преимуществом 2-0 в серии в пользу «Финикса» серия переезжает в Даллас на стадион «Американ Эйрлайнс-центр». Следующий матч состоится в ночь на субботу, 7 мая. Начало – 4:30 мск.

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