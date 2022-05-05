«Хочу играть против MVP». Батлер пожелал Эмбииду вернуться к третьему матчу серии

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер пожелал центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлю Эмбииду поскорее вернуться в строй, чтобы оказать сопротивление его команде.
«Я не специалист по статистике или аналитике, но могу сказать, что когда он на паркете, они гораздо лучшая команда. Как я уже сказал, я хочу, чтобы он поправился, потому что мы хотим играть против того, кого я называю MVP», — сказал Батлер после матча.
Напомним, сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «Майами». Эмбиид пропустил оба матча, так как он получил травму во время шестого матча серии четвертьфинала плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». У игрока были диагностированы перелом глазницы и сотрясение мозга. По сведениям источника, на основании первых полученных результатов обследования операция Джоэлу не потребуется.
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