«Хочу играть против MVP». Батлер пожелал Эмбииду вернуться к третьему матчу серии

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер пожелал центровому «Филадельфии Сиксерс» Джоэлю Эмбииду поскорее вернуться в строй, чтобы оказать сопротивление его команде.

«Я не специалист по статистике или аналитике, но могу сказать, что когда он на паркете, они гораздо лучшая команда. Как я уже сказал, я хочу, чтобы он поправился, потому что мы хотим играть против того, кого я называю MVP», — сказал Батлер после матча.

Напомним, сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «Майами». Эмбиид пропустил оба матча, так как он получил травму во время шестого матча серии четвертьфинала плей-офф НБА с «Торонто Рэпторс». У игрока были диагностированы перелом глазницы и сотрясение мозга. По сведениям источника, на основании первых полученных результатов обследования операция Джоэлу не потребуется.