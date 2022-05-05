Бен Симмонс перенесёт операцию на спине, восстановление займёт 3-4 месяца

Разыгрывающему «Бруклин Нетс» Бену Симмонсу сегодня предстоит операция на спине. Баскетболисту проведут процедуру микродискэктомии для устранение боли, локализованной в грыже межпозвонкового диска в нижней части спины. Об этом сообщает официальный сайт NBA.

Команда ожидает, что Симмонс будет полностью готов и здоров к старту тренировочного лагеря «Бруклин Нетс».

В нынешнем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.

В феврале «Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.