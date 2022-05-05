Итудис назвал сильные стороны «Локомотива-Кубань» перед первым матчем серии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Начинаем полуфинальную серию с очень серьезной командой «Локо». У них есть атлетизм, у них есть габариты, они здорово бегут и хороши на щитах. Мотли — разносторонний «бигмэн», и у него есть поддержка всех других игроков, которые могут растягивать защиту, играя на нескольких позициях, таких как Ильницкий и другие. Это первая игра, мы собраны, усердно работаем, с нетерпением ждём матча и надеемся, что болельщики поддержат наши усилия», — приводит слова Итудиса официальный сайт команды.

Напомним, первый и второй матчи серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» пройдут в Москве 5 и 7 мая. 10 мая команды сыграют в Краснодаре. Если потребуется, 12 мая в Краснодаре состоится и четвёртый матч серии.