Ирвинг: хочется провести вместе с «Бруклином» четыре сезона командного доминирования
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал о своём желании доминировать в следующих сезонах НБА вместе со своей командой.
«Хочется провести вместе с «Бруклином» четыре сезона командного доминирования. Выигрывать по 60 или более матчей в регулярном чемпионате. Далеко заходить по сетке в плей-офф и получать удовольствие, выстраивая отношения, которые простираются за пределы баскетбольной площадки», — приводит слова Ирвинга Daily News.
Напомним, Ирвинг пропустил большую часть нынешнего сезона из-за отказа от вакцинации от COVID-19. В результате команде удалось выйти в плей-офф только через систему плей-ин. В противостоянии 1/8 финала «Бруклин Нетс» уступил «Бостон Селтикс» со счётом 0-4.
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