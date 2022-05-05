Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алимпиевич стал самым молодым тренером года в истории Еврокубка

Алимпиевич стал самым молодым тренером года в истории Еврокубка
Комментарии

Наставник турецкого клуба «Бурсаспор» Душан Алимпиевич признан лучшим тренером года в Еврокубке. 36-летний сербский специалист стал самым молодым тренером в истории клуба, который получил эту награду.

Под руководством Алимпиевича турецкий клуб вышел в финал Еврокубка. Примечательно, что Алимпиевич проводит первый полноценный сезон в турнире.

На старте чемпионата «Бурсаспор» одержал лишь четыре победы в 13 матчах. А затем команда в следующих девяти играх одержала восемь побед.

В полуфинале «Бурсаспор» обыграл «Андорру» и вышел в финал. В главном матче турнира турецкий клуб встретится с итальянским «Виртусом».

Новость по теме
Источник: Димитрис Итудис может возглавить «Фенербахче»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022