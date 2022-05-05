Алимпиевич стал самым молодым тренером года в истории Еврокубка

Наставник турецкого клуба «Бурсаспор» Душан Алимпиевич признан лучшим тренером года в Еврокубке. 36-летний сербский специалист стал самым молодым тренером в истории клуба, который получил эту награду.



Под руководством Алимпиевича турецкий клуб вышел в финал Еврокубка. Примечательно, что Алимпиевич проводит первый полноценный сезон в турнире.



На старте чемпионата «Бурсаспор» одержал лишь четыре победы в 13 матчах. А затем команда в следующих девяти играх одержала восемь побед.



В полуфинале «Бурсаспор» обыграл «Андорру» и вышел в финал. В главном матче турнира турецкий клуб встретится с итальянским «Виртусом».

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