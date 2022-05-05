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Итудис прокомментировал получение приза лучшему тренеру сезона в Единой лиге ВТБ

Итудис прокомментировал получение приза лучшему тренеру сезона в Единой лиге ВТБ
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Наставник ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал получение приза в Единой лиге ВТБ. Его признали лучшим тренером сезона.

«В первую очередь хочу поблагодарить Единую лигу за эту награду. Несмотря на то что это индивидуальная награда, я считаю, что это признание всей команды.

Я не стал бы тренером года, если бы меня не окружали замечательные игроки и тренеры. Спасибо всем игрокам ЦСКА, помощникам тренера, руководству и болельщикам. Мы будем усердно работать, чтобы получить ещё больше командных наград в будущем», — цитирует Итудиса пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Итудис получает награду уже в четвёртый раз. Кроме него, лучшими тренерами Единой лиги ВТБ признавались Римас Куртинайтис, Василий Карасёв, Эмиль Райкович и Хавьер Паскуаль.

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