Итудис: хотим посвятить победу ЦСКА в матче с «Локомотивом-Кубань» Ивлеву

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 93:90. После матча Итудис сказал, что команда посвящает победу центровому Владимиру Ивлеву, который получил травму на тренировке.



«Мы впереди 1-0, команда и болельщики заслуживают поздравлений. Наше преимущество в какой-то момент достигло 15 очков, мы хорошо играли в защите и нападении, особенно во второй четверти и в начале третьей. Но потом, как это случается, мы расслабились, стали принимать неряшливые решения.



В свою очередь, соперники попадали важные броски, играли здорово, давили нас. В последние 3.45 решилось многое. Соперники промазали штрафные броски, мы отлично оборонялись, Уилл Клайберн отсекал от мяча «горячего» Бэрфорда, Алекс Швед попал три с фолом после подбора Николы Милутинова, Каспер Уэйр забросил трёхочковый…



Мы хотим посвятить эту победу Вове Ивлеву, отличному товарищу по команде, человеку, работяге. С ним приключилась травма вчера на разминке, и мы желаем ему скорейшего восстановления и возвращения в строй», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

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