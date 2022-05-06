Президент «Локомотива-Кубань»: из-за собственных ошибок отдали игру ЦСКА

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 93:90 в пользу армейцев.



«Обидное получилось поражение. Наша команда проявила характер — в гостях сумела отыграть 15-очковое отставание, развернула игру на 180 градусов и имела шансы на победу. К сожалению, в концовке из-за собственных ошибок сами отдали игру.



Второй матч серии – уже послезавтра. Надо провести анализ ошибок и восстановиться физически. Необходимо сделать всё от нас зависящее для того, чтобы выиграть один из двух матчей в Москве. Отдельное спасибо – нашим болельщикам. Мы чувствовали их поддержку, и 7 мая она нам снова очень понадобится», — цитирует Ведищева пресс-служба «Локомотива».

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