Перкинс рассказал про обиду на него Расселла Уэстбрука и его семьи

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал о том, что бывший одноклубник по «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук и его семья обиделись на него за слова по поводу обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я сейчас работаю над тем, чтобы восстановить отношения с одним из моих братьев, который был очень сильно расстроен, это Расселл Уэстбрук. Он не хочет общаться со мной после моих слов о том, что «Лейкерс» должны обменять его
Я выступал в защиту Расселла на протяжении многих лет. В этом сезоне у него были проблемы, эта тема обсуждалась в программе First Take. Тогда всех спросили, кого из «Большого трио» «Лейкерс» вы бы обменяли, и я назвал Уэстбрука.
Его жена после этого связалась с моей и написала длинное sms. Она сказала: «Расс наконец-то вернулся домой к детям (после выступления в Вашингтоне за «Уизардс». – Прим. «Чемпионата»), мы так счастливы, что он приехал», ну и в таком духе. Это меня тронуло. Я написал длинный ответ, искреннее послание, сказав, что во время подобных обсуждений я ни в коем случае не хочу проявить неуважение к вашей семье, мы говорим исключительно о баскетболе. И подчеркнул то, что я один из тех, кто активно поддерживает Расселла», – приводит слова Перкинса Si.
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