Ирвинг: я олицетворяю мастерство баскетбола

Легендарный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг объяснил, почему его следовало включить в официальный список Топ-75 игроков в истории НБА.



«Я олицетворяю мастерство баскетбола. Считаю, что заслужил попадание в этот список Топ-75, потому что сыграл роль в революции этого спорта

Привык к таким вещам ещё с седьмого класса, когда меня называли чудаком, когда я сидел один в кафетерии. Я не против. Потому что на своём пути я найду моё подлинное сообщество, которое примет и оценит меня за моё величие», – сказал Ирвинг на YouTube-канале Boardoom.

Напомним, Ирвинг пропустил большую часть нынешнего сезона из-за отказа от вакцинации от COVID-19. В результате команде удалось выйти в плей-офф только через систему плей-ин. В противостоянии 1/8 финала «Бруклин Нетс» уступил «Бостон Селтикс» со счётом 0-4.