«Расслабились». Швед — о победе ЦСКА в 1-м матче серии 1/2 финала с «Локомотивом-Кубань»
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Защитник ЦСКА Алексей Швед высказался о первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с клубом «Локомотив-Кубань» — 93:90.
«Мы играли отлично, потом расслабились и обратно начали забивать тяжёлые мячи. Мы хорошо двигали мяч, надеюсь, в следующий раз выиграем увереннее. В последние три минуты мы не дали ничего сопернику сделать. Мы были уверены в победе до самого конца, у нас не было ощущения, что теряем контроль над ситуацией», — приводит слова Шведа ТАСС.
Швед стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка. У гостей 18 баллов за результативность набрал Джейлен Бэрфорд. ЦСКА повёл в серии 1-0. Следующий матч соперники проведут в Москве. Он будет проходить 7 мая, начало — в 14:00 мск.
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