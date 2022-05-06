Гомельский отреагировал на новость о том, что Итудис может возглавить «Фенербахче»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о возможном уходе из ЦСКА его наставника Димитриса Итудиса. Ранее сообщалось, что Итудис может возглавить турецкий «Фенербахче».
«Вопрос, который решат между собой Итудис и Ватутин. Очень много изменений произойдёт в российских клубах этим летом», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, Итудис возглавляет ЦСКА с 2014 года. В мае 2021-го Димитрис подписал новое соглашение с красно-синими сроком на два года. Под его руководством армейцы шесть раз становились чемпионами Единой лиги ВТБ и дважды выиграли Евролигу.
Ранее Итудис прокомментировал победу своих подопечных в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» — 93:90.
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