Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названо условие, при котором «Лейкерс» могут обменять Леброна Джеймса

Названо условие, при котором «Лейкерс» могут обменять Леброна Джеймса
Комментарии

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс может рассмотреть возможность обмена лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, если он откажется подписывать продление контракта в августе. Об этом информирует The Athletic.

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

Ранее мнение о том, что «Лейкерс» стоит обменять Леброна, высказал известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит.

Новость по теме
Стивен Эй Смит считает, что «Лейкерс» нужно обменять Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022