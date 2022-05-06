Названо условие, при котором «Лейкерс» могут обменять Леброна Джеймса

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс может рассмотреть возможность обмена лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, если он откажется подписывать продление контракта в августе. Об этом информирует The Athletic.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.
Ранее мнение о том, что «Лейкерс» стоит обменять Леброна, высказал известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит.
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