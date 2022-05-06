Игуодала пропустит матчи плей-офф «Голден Стэйт» и «Мемфиса»

Форвард «Голден-Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала не поможет своей команде в третьем, четвёртом и пятом матчах серии плей-офф с «Мемфис Гриззлис», сообщает инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер. По данным источника, об этом стало известно после повторного обследования форварда.



Игуодала не играет из-за повреждения травмы шейного отдела позвонка. Он пропустил пятый матч серии первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (4-1) и первые два матча с «Мемфисом» (1-1).



Изначально сообщалось, что Игуодала выбыл примерно на неделю.

Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 3:30 мск.



Напомним, в предыдущем раунде плей-офф НБА «Голден Стэйт» обыграл «Денвер Наггетс», а «Мемфис» оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз».