Игуодала пропустит матчи плей-офф «Голден Стэйт» и «Мемфиса»
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Форвард «Голден-Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала не поможет своей команде в третьем, четвёртом и пятом матчах серии плей-офф с «Мемфис Гриззлис», сообщает инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер. По данным источника, об этом стало известно после повторного обследования форварда.
Игуодала не играет из-за повреждения травмы шейного отдела позвонка. Он пропустил пятый матч серии первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (4-1) и первые два матча с «Мемфисом» (1-1).
Изначально сообщалось, что Игуодала выбыл примерно на неделю.
Следующий матч между командами состоится 8 мая. Начало — в 3:30 мск.
Напомним, в предыдущем раунде плей-офф НБА «Голден Стэйт» обыграл «Денвер Наггетс», а «Мемфис» оказался сильнее «Миннесоты Тимбервулвз».
Новость по темеИгуодала выбыл на неделю из-за повреждения позвоночника
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