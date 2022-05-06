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УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ
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В Санкт-Петербурге завершился первый матч 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» принимал УНИКС.

Матч завершился победой гостей со счётом 74:65. Казанцы повели в серии 1-0.

Уже по итогам первой четверти УНИКС оторвался на 10 очков, но к большому перерыву коллектив из Санкт-Петербурга сократил отставание до трёх очков. Третья четверть прошла под диктовку гостей. В заключительной четверти хозяева попытались перевести игру в овертайм, но не сумели уйти от поражения.

Самым результативным игроком матча стал Марио Хезонья, набравший 27 очков. У «Зенита» 17 баллов на счету Билли Бэрона.

Следующий матч соперники проведут 8 мая. В этот день команды вновь встретятся в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
06 мая 2022, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
65 : 74
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Бакнер, Бэрон, Д. Кулагин, Захаров, Зубков, Карасёв, Картер, Лойд, Мики, Моня, Пойтресс, Фридзон
УНИКС: Браун, Воронцевич, Джонсон, Зайцев, Клименко, Комолов, Лазарев, Мосли, Мэйо, Узинский, Хезонья, Шакич
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