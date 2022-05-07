Перасович рассказал, что позволило УНИКСу обыграть «Зенит» в первом матче плей-офф

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 74:65 в пользу казанцев.
«Хочу поздравить своих игроков: они сыграли, пожалуй, одну из лучших игр в сезоне по всем показателям — желанию, концентрации и особенно в защите. По моему мнению, мы играли против лучшей команды Единой Лиги, но сегодня мы заслужили победу, потому что играли действительно хорошо.
Счёт пока 1:0 в серии, они обыграли нас два раза в сезоне, и мы знаем, что команда из себя представляет. Играть с «Зенитом» всегда непросто, даже когда ведёшь в счете. Необходима концентрация все 40 минут. В этом и был ключ к победе», — цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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