Перасович рассказал, что позволило УНИКСу обыграть «Зенит» в первом матче плей-офф

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 74:65 в пользу казанцев.



«Хочу поздравить своих игроков: они сыграли, пожалуй, одну из лучших игр в сезоне по всем показателям — желанию, концентрации и особенно в защите. По моему мнению, мы играли против лучшей команды Единой Лиги, но сегодня мы заслужили победу, потому что играли действительно хорошо.



Счёт пока 1:0 в серии, они обыграли нас два раза в сезоне, и мы знаем, что команда из себя представляет. Играть с «Зенитом» всегда непросто, даже когда ведёшь в счете. Необходима концентрация все 40 минут. В этом и был ключ к победе», — цитирует Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Новость по теме Паскуаль: «Зенит» не смог остановить Хезонью