«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче полуфинала Восточной конференции

Завершился третий матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 99:79.
Самым результативным в составе победителей стал Дэнни Грин, который набрал 21 очко. Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.
Самым результативным в составе «Майами» стал Джимми Батлер, набрав 33 очка.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Майами.
В первом матче «Майами» обыграл «Филадельфию» со счётом 106:92. Второй матч завершился победой «Майами» со счётом 119:103. Следующий матч между командами пройдёт в Филадельфии 9 мая. Начало – в 2:00 мск.
Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).
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