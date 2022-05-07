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«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче полуфинала Восточной конференции

«Филадельфия» обыграла «Майами» в третьем матче полуфинала Восточной конференции
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Завершился третий матч полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Веллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 99:79.

Самым результативным в составе победителей стал Дэнни Грин, который набрал 21 очко. Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

Самым результативным в составе «Майами» стал Джимми Батлер, набрав 33 очка.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Майами.

В первом матче «Майами» обыграл «Филадельфию» со счётом 106:92. Второй матч завершился победой «Майами» со счётом 119:103. Следующий матч между командами пройдёт в Филадельфии 9 мая. Начало – в 2:00 мск.

Напомним, ранее «Майами» со счётом 4-1 в серии победил «Атланту Хоукс», а «Филадельфия» оказалась сильнее «Торонто Рэпторс» (4-2).

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 79
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Грин - 21, Макси - 21, Эмбиид - 18, Харден - 17, Харрис - 9, Милтон - 4, Тибулл - 4, Ньянг - 3, Рид - 2, Powell, Бэсси, Джо, Джордан, Коркмаз, Миллсэп, Спрингер
Майами Хит: Батлер - 33, Хироу - 14, Адебайо - 9, Страс - 9, Оладипо - 6, Дедмон - 4, Такер - 4, Smart, Винсент, Лоури, Мартин, Моррис, Мюлдер, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
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