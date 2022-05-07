Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» переиграть «Финикс»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:94, благодаря чему им удалось сократить отставание в серии – 2-1.



Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 26 очков и сделавший 13 подборов и 9 передач. Наиболее значимый вклад в игру «Санз» внёс защитник Джей Краудер – 19 очков, 7 подборов и 5 передач.



С преимуществом «Финикса» 2-1 серия продолжается в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Следующий матч состоится в ночь на воскресенье, 8 мая. Начало – в 22:30 мск.