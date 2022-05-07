Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» переиграть «Финикс»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся третий матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 103:94, благодаря чему им удалось сократить отставание в серии – 2-1.
Самым результативным игроком встречи стал словенский форвард «Маверикс» Лука Дончич, набравший 26 очков и сделавший 13 подборов и 9 передач. Наиболее значимый вклад в игру «Санз» внёс защитник Джей Краудер – 19 очков, 7 подборов и 5 передач.
С преимуществом «Финикса» 2-1 серия продолжается в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Следующий матч состоится в ночь на воскресенье, 8 мая. Начало – в 22:30 мск.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
07 мая 2022, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
103 : 94
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Брансон - 28, Дончич - 26, Баллок - 15, Клебер - 14, Финни-Смит - 14, Динвидди - 4, Пауэлл - 2, Браун, Бёрк, Грин, Дав. Бертанс, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Хардуэй-младший
Финикс Санз: Краудер - 19, Букер - 18, Эйтон - 16, Бриджес - 12, Пол - 12, Макги - 8, Джонсон - 6, Шамет - 3, Бийомбо, Крэйг, Пэйн, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шарич
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