Кайри Ирвинг мог перейти в «Лейкерс» в начале сезона
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг мог перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует SNY.tv. Переход мог случиться в начале нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Ирвинг отказывался проходить вакцинацию от коронавируса, из-за чего, по законам штата Нью-Йорк, не мог длительное время принимать участия в домашних матчах «Бруклина». Изначально команда отстранила Кайри также и от выездных встреч, однако потом позволила ему принимать в них участие.
Напомним, «Бруклин» выбыл по итогам первого раунда плей-офф НБА, уступив «Бостон Селтикс». Баскетболисты «Нетс» не выиграли ни одного матча серии.
Ранее Ирвинг объяснил, почему его следовало включить в официальный список топ-75 игроков в истории НБА.
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