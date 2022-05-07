«Потенциал не реализовал». Гомельский высказал мнение о Зубкове
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о форварде «Зенита» Андрее Зубкове.
«Реализовал ли он свой потенциал? Нет, не реализовал. Андрей по-прежнему играет эпизодически. Общей картины не портит, но ничего самостоятельно и не создаёт. Лидерских качеств у него не вижу», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ «Зенит» на домашней площадке уступил УНИКСу со счётом 65:74. Зубков в этой встрече набрал 4 очка. Самым результативным игроком матча стал форвард УНИКСа Марио Хезонья, набравший 27 очков. У «Зенита» 17 баллов на счету Билли Бэрона.
Следующий матч пройдёт также в Санкт-Петербурге. Встреча состоится 8 мая. Начало запланировано на 16:00 мск.
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