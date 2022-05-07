Клуб женской НБА провёл акцию в поддержку арестованной в России Бриттни Грайнер
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Баскетболистки клуба «Финикс Меркьюри», выступающего в женской Национальной баскетбольной ассоциации, вышли на разминку перед первым матчем регулярного чемпионата с командой «Лас Вегас Эйсес» (88:106) в футболках с надписью «Мы Б. Г.», чтобы таким образом высказать поддержку задержанной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях издания Bleacher Report.
Грайнер была задержана по обвинению в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево. Ранее в Государственном департаменте США высказали позицию, что Грайнер была задержана неправомерно.
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