Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Клуб женской НБА провёл акцию в поддержку арестованной в России Бриттни Грайнер

Клуб женской НБА провёл акцию в поддержку арестованной в России Бриттни Грайнер
Комментарии

Баскетболистки клуба «Финикс Меркьюри», выступающего в женской Национальной баскетбольной ассоциации, вышли на разминку перед первым матчем регулярного чемпионата с командой «Лас Вегас Эйсес» (88:106) в футболках с надписью «Мы Б. Г.», чтобы таким образом высказать поддержку задержанной в России американской баскетболистке Бриттни Грайнер. Соответствующие фотографии появились в социальных сетях издания Bleacher Report.

Грайнер была задержана по обвинению в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при прохождении проверки в аэропорту Шереметьево. Ранее в Государственном департаменте США высказали позицию, что Грайнер была задержана неправомерно.

Госдеп пытается вернуть арестованную в России Бриттни Грайнер. Насколько это реально? Госдеп пытается вернуть арестованную в России Бриттни Грайнер. Насколько это реально?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022