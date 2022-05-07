Димитрис Итудис: это ещё не конец, ЦСКА ждёт битва на выезде с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча закончилась со счётом 86:72.



«Поздравляю команду и болельщиков. Для нас это была очень хорошая игра, лучше, чем первая, в том плане, что, когда у нас была инициатива, мы её сохраняли, у нас практически не было провалов, мы не позволяли сопернику набирать больше 20 очков в каждой четверти. Мы хорошо двигали мяч и использовали бреши, которые оставляла нам защита «Локо», когда они были сосредоточены на защите против Алекса [Шведа], Уилла [Клайберна] и Эла [Фримена].



В плей-офф маленькие детали превращаются в большие. Сегодня Эл сыграл для нас важную роль после того, как пропустил две предыдущие игры, принёс нам дополнительные очки, помог хорошей защитой. Также у соперника было 13 подборов в нападении в первой половине, и, хотя мы проиграли по подборам в этой игре, мы обыграли их в этой категории во второй половине, упустив на своём щите всего 4 отскока, были сфокусированы на этом.



Сейчас мы просто использовали преимущество домашней площадки. Это ещё не конец, и нас ждёт битва на выезде. Теперь у нас есть видение того, как выглядит игра, когда борешься с «Локо». Мы полны решимости, мы понимаем конкурентоспособность нашего соперника. Также хочу поздравить тренера Бранко Максимовича с отличной работой, которая превратила эту серию в стратегическую игру», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

Новость по теме ЦСКА уверенно победил «Локомотив-Кубань» во 2-м матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ